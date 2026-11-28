Какую продолжительность жизни прогнозирует Бостром?

В выпуске шоу A16z Ник Бостром отметил, что без старения ожидаемая продолжительность жизни человека могла бы составлять около 1200-1400 лет.

Он добавил, что такую оценку можно считать "достаточно консервативным нижним пределом", ведь в таких условиях могут появиться и другие способы снизить риски смертности, в частности от несчастных случаев.

Бостром исследует совершенствование человека и новые технологии. В 2005 году в Оксфорде он основал Future of Humanity Institute как междисциплинарную исследовательскую группу, которая в 2024 году прекратила свое существование.

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Почему вокруг безопасности ИИ возникают сложные дилеммы?

Заявления ученого прозвучали на фоне активных дискуссий о безопасности ИИ, когда многие исследователи призывают замедлить развитие технологии, чтобы решить проблемы согласования и выстроить предохранители, которые удержат продвинутый ИИ в интересах человека.

Бостром считает, что компромисс между быстрым созданием ИИ и обеспечением его безопасности является сложным и зависит от многих факторов.

По его словам, с одной стороны, дополнительное время на переход к продвинутому ИИ теоретически может позволить сделать систему более безопасной и снизить экзистенциальные риски от ее разработки.

С другой стороны, философ обращает внимание на цену задержек: каждый год, когда развитие откладывают, умирают миллионы людей.