Люди стали менше перевірятися на COVID-19 в Україні, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

В Україні зафіксували зниження звернень з боку громадян для проведення тестувань на коронавірус. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я змінило підхід до тестувань на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зараз лабораторії МОЗ не заповнені на 100%.

"У нас зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів або іншим способом", - заявив Степанов.

Він додав, що зараз в Україні будуть проводити безкоштовне тестування на COVID-19 усім громадянам, які мають ознаки респіраторних захворювань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я змінило підходи до тестування на коронавірус. При цьому метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи менше ніж 13 тисяч нових випадків коронавірусу, одужали 13 653 пацієнти. При цьому за добу проведено 61,5 тисячі тестувань на COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні продовжує скорочуватися динаміка захворюваності COVID-19.