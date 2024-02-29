Люди скаржаться. У Раді хочуть запровадити перевірки на мобінг на роботі
У Верховній раді зареєстрований проект закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №11044.
Як зазначається в пояснювальній записці, зараз діє заборона позапланові перевірки у сфері праці, крім визначених випадків.
Водночас за 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу.
"У звʼязку із чим виникла необхідність внести зміни до законодавства та розширити перелік випадків, в яких можна проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) під час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться в документі.
Проектом закону пропонується встановити, що у період дії воєнного стану Держпраці може проводити перевірки для виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу та законності припинення трудових договорів.
Що таке мобінг
Мобінг - це систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення.
Ознаки мобінгу:
- Систематичність: дії або бездіяльність мають повторюваний характер, тривають протягом певного часу (не менше одного місяця).
- Намір: дії або бездіяльність спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери.
- Наслідки: мобінг може призвести до погіршення психологічного стану працівника, зниження його працездатності, а також до звільнення з роботи.
Види мобінгу:
- Психологічний: образи, погрози, знущання, поширення неправдивих чуток, ігнорування, бойкот.
- Економічний: позбавлення премій, зниження зарплати, несправедливе навантаження роботою.
- Фізичний: побиття, тілесні ушкодження.
Що робити, якщо ви стали жертвою мобінгу:
- Зверніться до керівництва: напишіть скаргу на ім'я керівника, попросіть про допомогу у вирішенні ситуації.
- Зверніться до профспілки: профспілка може допомогти вам захистити свої права та інтереси.
- Зверніться до юриста: юрист може допомогти вам скласти скаргу до суду, а також представляти ваші інтереси в судовому процесі.
- Зверніться до психолога: психолог допоможе вам впоратися з психологічними наслідками мобінгу.
Де можна отримати допомогу:
- Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерно зумовленої дискримінації: 116 123
- Уповноважений Верховної ради України з прав людини.
- Національна служба України з питань гендерної політики.
Нагадаємо, Міністерство економіки України підготувало проект нового Трудового кодексу який повинен замінити Кодекс законів про працю (КзПП) від 1971 року. Як зазначається в пояснювальній записці, реформування та лібералізація законодавства про працю має на меті забезпечити рівність сторін трудового договору, підвищити конкурентоспроможність бізнесу та дозволити йому вийти на нові ринки.