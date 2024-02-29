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Люди скаржаться. У Раді хочуть запровадити перевірки на мобінг на роботі

Україна, Четвер 29 лютого 2024 09:24
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Люди скаржаться. У Раді хочуть запровадити перевірки на мобінг на роботі Фото: у Раді хочуть ввести перевірки з питань мобінгу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №11044.

Як зазначається в пояснювальній записці, зараз діє заборона позапланові перевірки у сфері праці, крім визначених випадків.

Водночас за 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу.

"У звʼязку із чим виникла необхідність внести зміни до законодавства та розширити перелік випадків, в яких можна проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) під час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться в документі.

Проектом закону пропонується встановити, що у період дії воєнного стану Держпраці може проводити перевірки для виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу та законності припинення трудових договорів.

Що таке мобінг

Мобінг - це систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення.

Ознаки мобінгу:

  • Систематичність: дії або бездіяльність мають повторюваний характер, тривають протягом певного часу (не менше одного місяця).
  • Намір: дії або бездіяльність спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери.
  • Наслідки: мобінг може призвести до погіршення психологічного стану працівника, зниження його працездатності, а також до звільнення з роботи.

Види мобінгу:

  • Психологічний: образи, погрози, знущання, поширення неправдивих чуток, ігнорування, бойкот.
  • Економічний: позбавлення премій, зниження зарплати, несправедливе навантаження роботою.
  • Фізичний: побиття, тілесні ушкодження.

Що робити, якщо ви стали жертвою мобінгу:

  • Зверніться до керівництва: напишіть скаргу на ім'я керівника, попросіть про допомогу у вирішенні ситуації.
  • Зверніться до профспілки: профспілка може допомогти вам захистити свої права та інтереси.
  • Зверніться до юриста: юрист може допомогти вам скласти скаргу до суду, а також представляти ваші інтереси в судовому процесі.
  • Зверніться до психолога: психолог допоможе вам впоратися з психологічними наслідками мобінгу.

Де можна отримати допомогу:

  • Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерно зумовленої дискримінації: 116 123
  • Уповноважений Верховної ради України з прав людини.
  • Національна служба України з питань гендерної політики.

Нагадаємо, Міністерство економіки України підготувало проект нового Трудового кодексу який повинен замінити Кодекс законів про працю (КзПП) від 1971 року. Як зазначається в пояснювальній записці, реформування та лібералізація законодавства про працю має на меті забезпечити рівність сторін трудового договору, підвищити конкурентоспроможність бізнесу та дозволити йому вийти на нові ринки.

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