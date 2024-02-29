Люди жалуются. В Раде хотят ввести проверки на моббинг на работе
В Верховной раде зарегистрирован проект закона о разблокировании внеплановых проверок по заявлению работника или профсоюза о моббинге на работе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №11044 .
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас действует запрет на внеплановые проверки в сфере труда, кроме определенных случаев.
В то же время за 2023 год в Государственную службу по вопросам труда и территориальных органов поступило 553 обращения по признакам моббинга.
"В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить перечень случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) при действии правового режима военного положения", - говорится в документе.
Проектом предлагается установить, что в период действия военного положения Гоструда может проводить проверки для выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга и законности прекращения трудовых договоров.
Что такое моббинг
Моббинг - это систематическая травля, психологический террор, формы понижения авторитета, форма психологического давления посредством травли сотрудника в коллективе, обычно в целях его увольнения.
Признаки моббинга:
- Систематичность: действия или бездействие носят повторяющийся характер, продолжаются в течение определенного времени (не менее одного месяца).
- Намерение: действия или бездействие направлены на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации, создание напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы.
- Последствия: моббинг может привести к ухудшению психологического состояния работника, снижению его работоспособности, а также увольнению с работы.
Виды моббинга:
- Психологический: оскорбления, угрозы, издевательства, распространение ложных слухов, игнорирование, бойкот.
- Экономический: лишение премий, понижение зарплаты, несправедливая нагрузка работой.
- Физический: избиения, телесные повреждения.
Что делать, если вы стали жертвой моббинга:
- Обратитесь к руководству: напишите жалобу на имя руководителя, попросите о помощи в разрешении ситуации.
- Обратитесь к профсоюзу: профсоюз может помочь защитить свои права и интересы.
- Обратитесь к юристу: юрист может помочь вам подать жалобу в суд, а также представлять ваши интересы в судебном процессе.
- Обратитесь к психологу: психолог поможет вам справиться с психологическими последствиями моббинга.
Где можно получить помощь?
- Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерно обусловленной дискриминации: 116 123
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
- Национальная служба Украины по гендерной политике.
Напомним, Министерство экономики Украины подготовило проект нового Трудового кодекса, который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ) от 1971 года. Как отмечается в пояснительной записке, реформирование и либерализация законодательства о труде - обеспечить равенство сторон трудового договора, повысить конкурентоспособность бизнеса и позволить ему выйти на новые рынки.