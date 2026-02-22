Люди під завалами, знеструмлення та пожежі: все про атаку РФ на Київщину, Одесу та регіони

Головне

Росія атакувала Україну дронами, балістичними та крилатими ракетами.

У повітря піднімали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та винищувачі МіГ-31К.

Моніторингові канали повідомляли про можливе застосування ракет "Циркон" із Криму.

Є постраждалі та жертва у Київській області, зафіксовані пошкодження інфраструктури.

Чим атакувала Росія

Близько другої ночі у повітряний простір України почали заходити групи російських ударних безпілотників. Пізніше окупанти підняли в небо літаки МіГ-31К - носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

Крім того, у повітрі фіксували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Моніторингові канали припускали, що з території Криму могли запускати ракети типу "Циркон".

На тлі масованої атаки Польща також піднімала в небо свою та союзну авіацію. У польському командуванні заявили, що це пов’язано з активністю російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по Україні.

Київ

За даними мера столиці Віталія Кличка, до лікарень Києва із передмістя госпіталізували жінку та дитину. Попередньо, причиною стало падіння уламків у приватному секторі.

Київ атакували балістичним озброєнням та дронами.

Київська область

За даними ОВА, наслідки атаки зафіксовані у п’яти районах.

Бориспільський район : пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка, сталася пожежа господарчої будівлі ферми.

: пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка, сталася пожежа господарчої будівлі ферми. Броварський район : пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі, пожежу ліквідовано.

: пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі, пожежу ліквідовано. Фастівський район : пошкоджено п’ять приватних будинків, з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них дитина.

: пошкоджено п’ять приватних будинків, з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них дитина. Бучанський район : пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

: пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Обухівський район: пошкоджено складські приміщення та приватний будинок.

На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Станом на 09:20 відомо про одного загиблохо у Фастівському районі. Чоловку було 48 років, за даними ДСНС, він помер дорогою до лікарні.

Одеса та область

За даними ДСНС, російські війська вночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Одещини. Внаслідок ударів виникли масштабні загоряння та значні пошкодження.

Рятувальники ліквідували всі осередки пожежі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Кіровоградська область

Як повідомили в ОВА, область також зазнала ворожої атаки. Наразі фахівці проводять обстеження території, усі відповідні служби працюють на місцях.

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Полтавська область

За даними ОВА, під час нічної атаки в області працювала протиповітряна оборона.

У Полтавському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено паркани приватних домоволодінь. Постраждалих немає.

Інформація про влучання або падіння уламків в інших районах області не надходила.

Миколаїв

У Миколаєві внаслідок ранкової атаки "Шахедами" зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. За даними ОВА, без електропостачання залишилися близько 16 тисяч абонентів.

Постраждалих немає.

Черкаська область

За даними ОВА, у регіоні силами та засобами ППО знешкоджено три російські ракети та десяток дронів. Попередньо, минулось без травмованих.

Однак у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в щонайменше п'яти житлових будинках, а також у кількох господарських спорудах.