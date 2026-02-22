Люди під завалами, знеструмлення та пожежі: все про атаку РФ на Київщину, Одесу та регіони

Росія масовано вдарила по Україні, застосувавши дрони та ракети різних типів. У низці регіонів зафіксовані руйнування, пожежі та знеструмлення, на Київщині людей рятували з-під завалів, а в Одесі пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про наслідки атаки РФ.
Головне
Близько другої ночі у повітряний простір України почали заходити групи російських ударних безпілотників. Пізніше окупанти підняли в небо літаки МіГ-31К - носії аеробалістичних ракет "Кинджал".
Крім того, у повітрі фіксували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Моніторингові канали припускали, що з території Криму могли запускати ракети типу "Циркон".
На тлі масованої атаки Польща також піднімала в небо свою та союзну авіацію. У польському командуванні заявили, що це пов’язано з активністю російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по Україні.
За даними мера столиці Віталія Кличка, до лікарень Києва із передмістя госпіталізували жінку та дитину. Попередньо, причиною стало падіння уламків у приватному секторі.
Київ атакували балістичним озброєнням та дронами.
За даними ОВА, наслідки атаки зафіксовані у п’яти районах.
На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Станом на 09:20 відомо про одного загиблохо у Фастівському районі. Чоловку було 48 років, за даними ДСНС, він помер дорогою до лікарні.
За даними ДСНС, російські війська вночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Одещини. Внаслідок ударів виникли масштабні загоряння та значні пошкодження.
Рятувальники ліквідували всі осередки пожежі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Як повідомили в ОВА, область також зазнала ворожої атаки. Наразі фахівці проводять обстеження території, усі відповідні служби працюють на місцях.
Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
За даними ОВА, під час нічної атаки в області працювала протиповітряна оборона.
У Полтавському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено паркани приватних домоволодінь. Постраждалих немає.
Інформація про влучання або падіння уламків в інших районах області не надходила.
У Миколаєві внаслідок ранкової атаки "Шахедами" зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. За даними ОВА, без електропостачання залишилися близько 16 тисяч абонентів.
Постраждалих немає.
За даними ОВА, у регіоні силами та засобами ППО знешкоджено три російські ракети та десяток дронів. Попередньо, минулось без травмованих.
Однак у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в щонайменше п'яти житлових будинках, а також у кількох господарських спорудах.
При підготовці матеріалу використано дані місцевої влади, ОВА, ДСНС.