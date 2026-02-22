Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы

Россия массированно ударила по Украине, применив дроны и ракеты различных типов. В ряде регионов зафиксированы разрушения, пожары и обесточивание, в Киевской области людей спасали из-под завалов, а в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура.
РБК-Украина рассказывает все, что известно о последствиях атаки РФ.
Главное
Около двух часов ночи в воздушное пространство Украины начали заходить группы российских ударных беспилотников. Позже оккупанты подняли в небо самолеты МиГ-31К - носители аэробаллистических ракет "Кинжал".
Кроме того, в воздухе фиксировали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Мониторинговые каналы предполагали, что с территории Крыма могли запускать ракеты типа "Циркон".
На фоне массированной атаки Польша также поднимала в небо свою и союзную авиацию. В польском командовании заявили, что это связано с активностью российской дальней авиации, которая наносила удары по Украине.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, в больницы Киева из пригорода госпитализировали женщину и ребенка. Предварительно, причиной стало падение обломков в частном секторе.
Киев атаковали баллистическим вооружением и дронами.
По данным ОВА, последствия атаки зафиксированы в пяти районах.
На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
По данным ГСЧС, российские войска ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. В результате ударов возникли масштабные возгорания и значительные повреждения.
Спасатели ликвидировали все очаги пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как сообщили в ОВА, область также подверглась вражеской атаке. Сейчас специалисты проводят обследование территории, все соответствующие службы работают на местах.
Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По данным ОВА, во время ночной атаки в области работала противовоздушная оборона.
В Полтавском районе в результате падения обломков беспилотника повреждены заборы частных домовладений. Пострадавших нет.
Информация о попадании или падении обломков в других районах области не поступала.
В Николаеве в результате утренней атаки "Шахедами" зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. По данным ОВА, без электроснабжения остались около 16 тысяч абонентов.
Пострадавших нет.
