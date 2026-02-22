Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы

Главное

Россия атаковала Украину дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В воздух поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и истребители МиГ-31К.

Мониторинговые каналы сообщали о возможном применении ракет "Циркон" из Крыма.

Польша поднимала в небо стратегическую авиацию из-за ракетной атаки РФ.

Есть пострадавшие в Киеве и области, зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Чем атаковала Россия

Около двух часов ночи в воздушное пространство Украины начали заходить группы российских ударных беспилотников. Позже оккупанты подняли в небо самолеты МиГ-31К - носители аэробаллистических ракет "Кинжал".

Кроме того, в воздухе фиксировали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Мониторинговые каналы предполагали, что с территории Крыма могли запускать ракеты типа "Циркон".

На фоне массированной атаки Польша также поднимала в небо свою и союзную авиацию. В польском командовании заявили, что это связано с активностью российской дальней авиации, которая наносила удары по Украине.

Киев

По данным мэра столицы Виталия Кличко, в больницы Киева из пригорода госпитализировали женщину и ребенка. Предварительно, причиной стало падение обломков в частном секторе.

Киев атаковали баллистическим вооружением и дронами.

Киевская область

По данным ОВА, последствия атаки зафиксированы в пяти районах.

Бориспольский район : поврежден частный дом, пострадала женщина, произошел пожар хозяйственной постройки фермы.

: поврежден частный дом, пострадала женщина, произошел пожар хозяйственной постройки фермы. Броварской район : повреждены 10 помещений в гаражном кооперативе, пожар ликвидирован.

: повреждены 10 помещений в гаражном кооперативе, пожар ликвидирован. Фастовский район : повреждены пять частных домов, из-под завалов спасены 8 человек, среди них ребенок.

: повреждены пять частных домов, из-под завалов спасены 8 человек, среди них ребенок. Бучанский район : повреждены два частных дома и автомобиль.

: повреждены два частных дома и автомобиль. Обуховский район: повреждены складские помещения и частный дом.

На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Одесса и область

По данным ГСЧС, российские войска ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. В результате ударов возникли масштабные возгорания и значительные повреждения.

Спасатели ликвидировали все очаги пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Кировоградская область

Как сообщили в ОВА, область также подверглась вражеской атаке. Сейчас специалисты проводят обследование территории, все соответствующие службы работают на местах.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Полтавская область

По данным ОВА, во время ночной атаки в области работала противовоздушная оборона.

В Полтавском районе в результате падения обломков беспилотника повреждены заборы частных домовладений. Пострадавших нет.

Информация о попадании или падении обломков в других районах области не поступала.

Николаев

В Николаеве в результате утренней атаки "Шахедами" зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. По данным ОВА, без электроснабжения остались около 16 тысяч абонентов.

Пострадавших нет.