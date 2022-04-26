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Люди остаются под завалами. Оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали"

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Мариуполь, Вторник 26 апреля 2022 15:13
Люди остаются под завалами. Оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали" Фото: "Азовсталь" (t.me/polkazov)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, не щадя, продолжают накрывать завод "Азовсталь" с воздуха. Из-за 35 авиаударов, случившихся только за прошедшую ночь, загорелся один из цехов, пострадали гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полка "Азов" в Telegram.

"Самое важное - от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами", - говорится в сообщении.

В настоящее время военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов.

Люди остаются под завалами. Оккупанты продолжают наносить авиаудары по &quot;Азовстали&quot;

Как сообщалось, обещанный оккупантами эвакуационный коридор для защитников завода "Азовсталь" и гражданских Мариуполя оказался очередной ловушкой. Россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но и устроили обстрелы по условному коридору на выход.

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