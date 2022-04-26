Люди остаются под завалами. Оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали"

Российские оккупанты, не щадя, продолжают накрывать завод "Азовсталь" с воздуха. Из-за 35 авиаударов, случившихся только за прошедшую ночь, загорелся один из цехов, пострадали гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полка "Азов" в Telegram.

"Самое важное - от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами", - говорится в сообщении. В настоящее время военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов.