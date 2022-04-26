Люди лишаються під завалами. Окупанти продовжують наносити авіаудари по "Азовсталі"
Російські окупанти, не шкодуючи, продовжують накривати завод "Азовсталь" з повітря. Через 35 авіаударів, що трапилися лише минулої ночі, спалахнув один із цехів, постраждали цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення полку "Азов" у Telegram.
"Найважливіше - від них постраждали громадянські, які зараз перебувають під завалами", - йдеться у повідомленні.
На даний час військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.
Як повідомлялось, обіцяний окупантами евакуаційний коридор для захисників заводу "Азовсталь" і цивільних Маріуполя виявився черговою пасткою. Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід.
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