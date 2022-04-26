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Очередная западня. Россия обстреляла ''зеленый'' коридор в Мариуполе

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Мариуполь, Вторник 26 апреля 2022 12:23
Очередная западня. Россия обстреляла ''зеленый'' коридор в Мариуполе Фото: Мариуполь (t.me/АndriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Обещанный оккупантами эвакуационный коридор для защитников завода "Азовсталь" и гражданских Мариуполя оказался очередной ловушкой. Россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но и устроили обстрелы по условному коридору на выход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По факту это выглядит так - из бронированного автомобиля в большие громкоговорители делается предложение сдаться и выйти в течение 10-15 минут", - рассказал он.

По его словам, после этого оккупанты делают небольшую паузу и проводят обстрелы из артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из "Азовстали".

Как пояснил Андрющенко, на фото можно увидеть именно результат "зеленого коридора".

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывозят мужское население и Мариуполя в сторону Донецка. И намерены мобилизовать его в так называемую "армию ДНР".

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