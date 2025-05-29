Люди опинилися під завалами. Росіяни атакували авіабомбами Запорізьку область

Вдосвіта, 29 травня, російські терористи атакували керованими авіаційними бомбами (КАБами) житлові будинки села Верхньої Терси Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
"Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки", - пише Федоров.
За словами голови ОВА, під завалами перебувають люди. Наразі інші подробиці ситуації невідомі.
Росія регулярно обстрілює територію України, використовуючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіаційні бомби. Під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура - житлові будинки, лікарні, енергетика, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Найбільше від атак страждають прифронтові області та населені пункти.
До нічних масованих атак дронами ворог вдається практично щоночі. У ніч на 28 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України шість ракет та 88 безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.