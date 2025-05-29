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Люди опинилися під завалами. Росіяни атакували авіабомбами Запорізьку область

Ілюстративне фото: Росіяни атакували авіабомбами Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вдосвіта, 29 травня, російські терористи атакували керованими авіаційними бомбами (КАБами) житлові будинки села Верхньої Терси Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки", - пише Федоров. 

За словами голови ОВА, під завалами перебувають люди. Наразі інші подробиці ситуації невідомі. 

 

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, використовуючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіаційні бомби. Під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура - житлові будинки, лікарні, енергетика, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Найбільше від атак страждають прифронтові області та населені пункти.

До нічних масованих атак дронами ворог вдається практично щоночі. У ніч на 28 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України шість ракет та 88 безпілотників.

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Війна в УкраїніЗапорізька областьРосійська Федерація