Люди оказались под завалами. Россияне атаковали авиабомбами Запорожскую область

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно обстреливает территорию Украины, используя ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиационные бомбы. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура - жилые дома, больницы, энергетика, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Больше всего от атак страдают прифронтовые области и населенные пункты.

К ночным массированным атакам дронами враг прибегает практически каждую ночь. В ночь на 28 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины шесть ракет и 88 беспилотников.

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