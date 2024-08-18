Люди опинились в пастці. Росія ударила по будинку в Херсонській області (відео)

Нагадаємо, вчора російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі у Херсонській області. Під ворожим ударом опинились заклади освіти та будинки.

Водночас ми повідомляли, що за день до цього Служба безпеки України у Херсоні успішно провела спецоперацію, під час якої було затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ Росії.

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