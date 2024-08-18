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Люди опинились в пастці. Росія ударила по будинку в Херсонській області (відео)

Фото: росіяни атакували Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 серпня, російські військові вчергове завдали удару по цивільній інфраструктурі Херсонської області. Через ворожу атаку люди опинились у пастці у власному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"Сьогодні вранці окупанти атакували населений пункт в передмісті Херсону", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, ворожий снаряд влучив у житловий будинок, через що було заблоковано двоє людей. В результаті влучання почалася пожежа. 

 

"Рятувальники прибули вчасно та ліквідували пожежу", - додали в МВС.

Нагадаємо, вчора російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі у Херсонській області. Під ворожим ударом опинились заклади освіти та будинки.

Водночас ми повідомляли, що за день до цього Служба безпеки України у Херсоні успішно провела спецоперацію, під час якої було затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ Росії.

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Херсонська областьВійна Росії проти України