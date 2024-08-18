Люди оказались в ловушке. Россия ударила по дому в Херсонской области (видео)

Напомним, вчера российские захватчики ударили по критической инфраструктуре в Херсонской области. Под вражеским ударом оказались учебные заведения и дома.

В то же время мы сообщали, что за день до этого Служба безопасности Украины в Херсоне успешно провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны трое участников агентурной сети ФСБ России.

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