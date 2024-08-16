У Херсоні Служба безпеки України успішно провела спецоперацію, під час якої було затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисники діяли окремо, але всі вони підпорядковувалися одному куратору з Росії - Олександру Костіну, який обіймає посаду окупаційного "першого заступника міністра інформаційної політики" на тимчасово захопленій території лівобережної Херсонщини.

Завданням Костіна було не лише поширення кремлівської пропаганди, але й створення агентурних мереж у Херсоні. Для цього він залучив двох підлеглих з окупаційної "мінінформполітики", які вербували мешканців міста для збору розвідданих про переміщення та розташування українських військових.

Фігуранти передавали цю інформацію ФСБ, яка планувала використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по українських військових позиціях та інфраструктурі. Серед основних цілей були позиції ППО, а також бази Служби безпеки, Національної поліції та прокуратури.

Російські агенти також стежили за посадовцями обласної військової адміністрації з метою залякування та погроз. Крім того, вони створили Telegram-канал для вербування нових учасників і збору інформації про українських захисників.

Однак, СБУ вдалося викрити та зупинити діяльність цієї групи. Під час обшуків були вилучені мобільні телефони та комп’ютерне обладнання, яке містило докази злочинної діяльності.

Затриманим оголошено підозру за статтями про державну зраду та несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.

Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Дії Костіна та його спільників заочно кваліфіковані як посягання на територіальну цілісність України та державна зрада.

Фото: СБУ нейтралізувала російську агентурну групу у Херсоні (t.me/SBUkr)