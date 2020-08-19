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"Люди хотят тишины": Лукашенко просит МВД не допускать беспорядков в Беларуси

Минск, Среда 19 августа 2020 14:56
"Люди хотят тишины": Лукашенко просит МВД не допускать беспорядков в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Особое внимание Лукашенко просит уделить Минску

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству внутренних дел не допускать беспорядков в стране, а особенно в Минске. По его словам, люди устали и требуют мира и тишины.

Об этом сообщает провластное белорусское издание БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что в Минске больше не должно быть никаких беспорядков.

"Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил он.

Кроме того, Лукашенко потребовал от силовиков защиты рабочих коллективов, организаций и СМИ от шельмования и протестующих.

"Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом снова вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача, она актуальна", - добавил действующий президент.

Напомним, Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими, а общенациональную забастовку он назвал "атакой" на работников заводов и фабрик.

Как писало РБК-Украина, уже 11 день белорусы выходят на акции протеста и забастовки из-за недовольства результатами президентских выборов, которые они считают сфальсифицированными; протестующие требуют провести новые выборы, но Лукашенко отказывается.

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