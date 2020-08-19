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"Люди хочуть тиші": Лукашенко просить МВС не допускати заворушень в Білорусі

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 14:56
"Люди хочуть тиші": Лукашенко просить МВС не допускати заворушень в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Особливу увагу Лукашенко просить приділити Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству внутрішніх справ не допускати заворушень в країні, а особливо у Мінську. За його словами, люди втомилися та потребують миру та тиші.

Про це повідомляє провладне білоруське видання БелТА.

Лукашенко наголосив, що у Мінську більше не повинно бути жодних заворушень.

"Але, слухайте, адже море людей, переважна більшість, які звикли жити в спокійній країні. І ми цю спокійну країну повинні їм повернути", - заявив він.

Крім того, Лукашенко зажадав від силовиків захисту робочих колективів, організацій та ЗМІ від шельмування та протестувальників.

"Якщо хтось в засобах масової інформації - ОНТ, БТ, ще десь - хочуть пострайкувати, вийти та потім знову повернутися, такого шансу у них бути не повинно. Пішли - йдіть. Але захистити колективи потрібно. І це наше сьогодні завдання, воно актуальна", - додав діючий президент.

Нагадаємо, Лукашенко пообіцяв "розібратися" з протестувальниками, а загальнонаціональний страйк він назвав "атакою" на працівників заводів та фабрик.

Як писало РБК-Україна, вже 11 день білоруси виходять на акції протесту та страйки через невдоволення результатами президентських виборів, які вони вважають сфальсифікованими; протестувальники вимагають провести нові вибори, але Лукашенко відмовляється.

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