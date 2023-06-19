Люди ходять музеями, дивляться картини, - Подоляк про російську опозицію

"Що стосується цієї опозиції - ну, можливо, вони пишуть непогані фейлетони, періодично мають непогані виступи. Тобто видно, що люди дбають про особистий розвиток, ходять музеями, дивляться картини і так далі. І це цікаво, але з якого погляду? З погляду впливу на політичний процес? Ні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що з точки зору дієвості того, що вони пропонують, "це абсолютно безглуздо, не впливає на російську реальність як таку, на російський політичний процес як такий, не впливає на перебіг війни".

Подоляк вважає, що набагато дієвішим сьогодні є той самий легіон "Свобода Росії", який показує, що може бути досить жорстке протистояння, навіть до громадянської війни як такої у Російській федерації.

"Безумовно, якби чисельність легіону була набагато більшою, то сьогодні ми з вами обговорювали б не стільки вже війну, скільки події у відповідь у ряді російських регіонів, які обов'язково призвели б до швидкої зміни політичного устрою в Російській федерації", - вважає радник керівника Офісу президента.