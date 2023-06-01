Альтернатива Путіну: все більше росіян довіряють Пригожину

Довіра росіян до власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина значно зросла. Якщо місяць тому його назвали лише 1% опитаних, то вже у травні 4% найбільше довіряють саме йому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного " Левада-центру ".

За даними опитування, найчастіше респонденти називають політиками та громадськими діячами, яким довіряють найбільше, президента Володимира Путіна (42%). На другому місці прем'єр-міністр Михайло Мішустін (18%), на третьому - міністр закордонних справ Сергій Лавров (14%).

Також жителі Росії довіряють військовому міністру Сергію Шойгу (10%).

Респонденти назвали колишнього президента Дмитра Медведєва (4%), лідера КПРФ Геннадія Зюганова (4%), спікера Держдуми В'ячеслава Володіна (3%), мера Москви Сергія Собяніна (3%).

У рейтингу також присутні пропагандисти Володимир Соловйов (2%) та Дмитро Пєсков (2%).

Хто такий Пригожин

Уродженець Ленінграда Пригожин відсидів близько 10 років у 1980-х за кримінальні злочини. До війни з Україною Пригожин був відомий як "кухар Путіна" та засновник військової групи "Вагнер", яка в основному займалася операціями в Африці та Сирії.

У березні 2022 року гурт залучено до війни проти України. 2022 року Пригожин набрав у російських в'язницях десятки тисяч ув'язнених, більшість із яких загинула на Донбасі під час штурму Бахмута.

Останнім часом різко зросла медійна активність Пригожина. Він різко критикує військове відомство РФ, а також самого Путіна, якого він назвав "щасливим дідусем".