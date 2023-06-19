Люди ходят по музеям, смотрят картины, - Подоляк о российской оппозиции

"Что касается этой оппозиции - ну, возможно, они пишут неплохие фельетоны, периодически имеют неплохие выступления. То есть видно, что люди заботятся о личном развитии, ходят по музеям, смотрят картины и так далее. И это любопытно, но с какой точки зрения? С точки зрения влияния на политический процесс? Нет", - сказал он.

При этом он отметил, что с точки зрения действенности того, что они предлагают, "это совершенно бессмысленно, не оказывает никакого влияния на российскую реальность как таковую, на российский политический процесс как таковой, не влияет на ход войны".

Подоляк считает, что гораздо более действенным сегодня является тот же легион "Свобода России", который показывает, что может быть достаточно жесткое противостояние, даже до гражданской войны как таковой в Российской федерации.

"Безусловно, если бы численность легиона было гораздо большей, то сегодня мы с вами обсуждали бы не столько уже войну, сколько ответные события в ряде российских регионов, которые обязательно привели бы к быстрому изменению политического устройства в Российской федерации", - считает советник руководителя Офиса президента.