Людей в ТЦК прив'язували до драбини: за Ужгородських військкомів взялося слідство

Деталі розслідування та підозри

Як повідомив Лубінець, за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, де виявили жорстоке поводження з людьми, матеріали передали до правоохоронних органів. Наразі ухвалено перші процесуальні рішення.

Зокрема, 4 червня 2026 року тимчасовому виконувачу обов'язків начальника Ужгородського РТЦК та СП, а також начальнику групи військового обліку повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі.

Окрему підозру отримав інструктор закладу.

Читайте також: В Ужгородському ТЦК проводять обшуки

"Окремо інструктору РТЦК повідомлено про підозру у катуванні військовозобов’язаного. Йдеться про незаконне утримання людей і застосування фізичного насильства. Усі фігуранти затримані, вирішується питання запобіжних заходів", - зазначив омбудсмен.

Перевірка керівництва та командування

За ініціативи представника омбудсмена Андрія Крюкова розпочато перевірку щодо посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП, які могли знати про ці злочини, але не зупинили їх.

Крім того, виникли запитання до комісії ОК "Захід", яка проводила службове розслідування і не відобразила очевидні порушення.

"Позиція є однозначною: відповідальність має бути невідворотною. Для всіх - незалежно від посади, звання чи статусу! РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом", - наголосив Лубінець.