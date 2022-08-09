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Людей просят быть осторожными в лесах у границы с Беларусью: в чем опасность

Фото: людей просят быть осторожными при посещении лесов у границы с Беларусью (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев, проживающих в приграничных с Беларусью населенных пунктах Волынской области просят быть осторожными при посещении лесных массивов и выезде на обочину дорог из-за инженерных заграждений, в том числе минных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 100 отдельную Бригаду ТрО в Telegram.

Украинские защитники осуществили комплекс инженерных заграждений, включая минные, в связи с угрозой вторжения с территории Беларуси.

Места таких заграждений маркированы указателями "Опасно мины!".

Командование бригады ТрО просит украинцев быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Напомним, Беларусь начинает новые военные учения с участием войск ПВО и военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что российские войска разворачивают дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси.

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