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В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и военно-воздушных сил

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Минск, Вторник 09 августа 2022 13:56
В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и военно-воздушных сил Фото: в Беларуси анонсировали учения войск ПВО и военно-воздушных сил (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Беларусь начинает новые военные учения с участием войск противовоздушной обороны и военно-воздушными силами. Мероприятия по боевой подготовке начнутся уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Беларуси.

В ведомстве отметили, что учения пройдут в соответствии с планом подготовки определенного рода войск.

"В период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Так, мероприятия по боевой подготовке будут проходить в два этапа:

  • с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь;
  • с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук" (Астраханская область, РФ).

В Минобороны РБ рассказали, что переброска войск на полигон "Ашулук" осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами.

"На обучение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения "Военная академия Республики", - добавили в ведомстве.

В ходе учений белорусская армия планирует повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении задач по назначению.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь еще на неделю продлила военные учения на своей территории. Они будут проходить как минимум до 13 августа.

Также недавно стало известно, что белорусский военный контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022", которое пройдет на территории России.

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