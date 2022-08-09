Людей просят быть осторожными в лесах у границы с Беларусью: в чем опасность

Фото: людей просят быть осторожными при посещении лесов у границы с Беларусью (РБК-Украина)

Украинцев, проживающих в приграничных с Беларусью населенных пунктах Волынской области просят быть осторожными при посещении лесных массивов и выезде на обочину дорог из-за инженерных заграждений, в том числе минных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 100 отдельную Бригаду ТрО в Telegram.