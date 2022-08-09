Людей просят быть осторожными в лесах у границы с Беларусью: в чем опасность
Украинцев, проживающих в приграничных с Беларусью населенных пунктах Волынской области просят быть осторожными при посещении лесных массивов и выезде на обочину дорог из-за инженерных заграждений, в том числе минных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 100 отдельную Бригаду ТрО в Telegram.
Украинские защитники осуществили комплекс инженерных заграждений, включая минные, в связи с угрозой вторжения с территории Беларуси.
Места таких заграждений маркированы указателями "Опасно мины!".
Командование бригады ТрО просит украинцев быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
Напомним, Беларусь начинает новые военные учения с участием войск ПВО и военно-воздушных сил.
Ранее сообщалось, что российские войска разворачивают дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси.
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