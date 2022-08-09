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Людей просять бути обережними у лісах біля кордону з Білоруссю: в чому небезпека

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Волинська область, Вівторок 09 серпня 2022 21:00
Людей просять бути обережними у лісах біля кордону з Білоруссю: в чому небезпека Фото: людей просять бути обережними при відвідуванні лісів біля кордону з Білоруссю (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українців, що проживають у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Волинської області просять бути обережними при відвідуванні лісних масивів та виїзді на узбіччя доріг через інженерні загородженння, у тому числі мінні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 100 Окрему Бригаду ТрО Волині у Telegram.

Українські захисники здійснили комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні, у зв'язку з загрозою вторгнення з території Білорусі.

Місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!".

Командування бригади ТрО просить українців бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, Білорусь починає нові військові навчання за участю військ ППО і військово-повітряних сил.

Раніше повідомлялося, що російські війська розгортають додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі.

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