Людей просять бути обережними у лісах біля кордону з Білоруссю: в чому небезпека

Фото: людей просять бути обережними при відвідуванні лісів біля кордону з Білоруссю (РБК-Україна)

Українців, що проживають у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Волинської області просять бути обережними при відвідуванні лісних масивів та виїзді на узбіччя доріг через інженерні загородженння, у тому числі мінні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 100 Окрему Бригаду ТрО Волині у Telegram.