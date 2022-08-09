Людей просять бути обережними у лісах біля кордону з Білоруссю: в чому небезпека
Українців, що проживають у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Волинської області просять бути обережними при відвідуванні лісних масивів та виїзді на узбіччя доріг через інженерні загородженння, у тому числі мінні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 100 Окрему Бригаду ТрО Волині у Telegram.
Українські захисники здійснили комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні, у зв'язку з загрозою вторгнення з території Білорусі.
Місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!".
Командування бригади ТрО просить українців бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.
Нагадаємо, Білорусь починає нові військові навчання за участю військ ППО і військово-повітряних сил.
Раніше повідомлялося, що російські війська розгортають додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.