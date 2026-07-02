Любов Путіна до Криму - брехня, його зупинить острів Москва, - Зеленський

Російського диктатора Володимира Путіна припинити бойові дії проти України може змусити лише загроза для самої Москви, а не ситуація навколо Криму.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.
За словами глави держави, будь-які твердження Путіна про його нібито "трепетні почуття" до тимчасово окупованого півострова абсолютно не відповідають дійсності.
"Путіна до припинення бойових дій може змусити тільки острів Москва, а не Крим", - наголосив Володимир Зеленський.
Президент підкреслив, що диктатор насправді не знає ні ситуації в Криму, ні того, що відбувається на сході України. Усі його розповіді про те, що він нібито любить ці регіони і вони йому потрібні, є неправдою.
"Він знає його лише з доповідей своїх офіцерів", - додав український лідер.
Зеленський пояснив, що Путін гостро потребує демонстрації бодай якихось успіхів для зміцнення підтримки всередині російського суспільства. Оскільки реальних досягнень на фронті немає, Кремль намагається тиснути на Україну залякуваннями та агресивними заявами.
"Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає. Перемоги не буде", - резюмував президент.
Нагадаємо, в ніч на 2 липня Росія здійснила нову масштабну комбіновану атаку на Україну, обравши головним напрямком удару Київ. Ворог випустив рекордні 570 засобів повітряного нападу, застосувавши ракети повітряного, наземного та морського базування, а також сотні безпілотників.
Попри те, що протиповітряна загроза була значною мірою ліквідована, найскладніша ситуація виникла через прорив балістичних ракет типу "Іскандер" та "Циркон".
Черговий удар по столиці викликав миттєву реакцію міжнародної спільноти. Наступного тижня Європейський Союз планує терміново затвердити новий пакет санкцій проти Росії.
Як повідомили в Офісі президента, під удар потраплять компанії, які підтримують та фінансують російський військово-промисловий комплекс.
Тим часом українське керівництво запевнило, що Росія не залишиться безкарною за свої дії. Володимир Зеленський під час відвідування місця прильоту в Дарницькому районі столиці заявив, що Україна обов'язково відповість на цей комбінований обстріл.