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Любовь Путина к Крыму - ложь, его остановит остров Москва, - Зеленский

17:58 02.07.2026 Чт
2 мин
Президент объяснил, зачем российский диктатор атакует Киев
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Российский диктатор Владимир Путин прекратить боевые действия против Украины может заставить лишь угрозу для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.

Крым не остановит диктатора

По словам главы государства, любые утверждения Путина о его якобы "трепетных чувствах" ко временно оккупированному полуострову совершенно не соответствуют действительности.

"Путина к прекращению боевых действий может вынудить только остров Москва, а не Крым", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что диктатор действительно не знает ни ситуации в Крыму, ни того, что происходит на востоке Украины. Все его рассказы о том, что он якобы любит эти регионы и они ему нужны, неправда.

"Он знает его только по докладам своих офицеров", - добавил украинский лидер.

Попытка устрашения из-за отсутствия побед

Зеленский объяснил, что Путин остро нуждается в демонстрации каких-либо успехов для укрепления поддержки внутри российского общества. Поскольку реальных достижений на фронте нет, Кремль пытается давить на Украину запугиваниями и агрессивными заявлениями.

"Ему нужно продать своему обществу большую победу. Победы нет. Победы не будет", - резюмировал президент.

Массированные обстрелы Киева и реакция мира

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила новую масштабную комбинированную атаку на Украину, избрав главным направлением удара Киев. Враг выпустил рекордные 570 средств воздушного нападения, применив ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также сотни беспилотников.

Несмотря на то, что противовоздушная угроза была в значительной степени ликвидирована, самая сложная ситуация возникла из-за прорыва баллистических ракет типа "Искандер" и "Циркон".

Очередной удар по столице вызвал мгновенную реакцию международного сообщества. На следующей неделе Европейский Союз планирует срочно утвердить новый пакет санкций против России.

Как сообщили в Офисе президента, под удар попадут компании, поддерживающие и финансирующие российский военно-промышленный комплекс.

Тем временем украинское руководство заверило, что Россия не останется безнаказанной за свои действия. Владимир Зеленский во время посещения места прилета в Дарницком районе столицы заявил, что Украина обязательно ответит на эти комбинированные обстрелы.

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