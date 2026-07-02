Любовь Путина к Крыму - ложь, его остановит остров Москва, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин прекратить боевые действия против Украины может заставить лишь угрозу для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.
По словам главы государства, любые утверждения Путина о его якобы "трепетных чувствах" ко временно оккупированному полуострову совершенно не соответствуют действительности.
"Путина к прекращению боевых действий может вынудить только остров Москва, а не Крым", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что диктатор действительно не знает ни ситуации в Крыму, ни того, что происходит на востоке Украины. Все его рассказы о том, что он якобы любит эти регионы и они ему нужны, неправда.
"Он знает его только по докладам своих офицеров", - добавил украинский лидер.
Зеленский объяснил, что Путин остро нуждается в демонстрации каких-либо успехов для укрепления поддержки внутри российского общества. Поскольку реальных достижений на фронте нет, Кремль пытается давить на Украину запугиваниями и агрессивными заявлениями.
"Ему нужно продать своему обществу большую победу. Победы нет. Победы не будет", - резюмировал президент.
Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила новую масштабную комбинированную атаку на Украину, избрав главным направлением удара Киев. Враг выпустил рекордные 570 средств воздушного нападения, применив ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также сотни беспилотников.
Несмотря на то, что противовоздушная угроза была в значительной степени ликвидирована, самая сложная ситуация возникла из-за прорыва баллистических ракет типа "Искандер" и "Циркон".
Очередной удар по столице вызвал мгновенную реакцию международного сообщества. На следующей неделе Европейский Союз планирует срочно утвердить новый пакет санкций против России.
Как сообщили в Офисе президента, под удар попадут компании, поддерживающие и финансирующие российский военно-промышленный комплекс.
Тем временем украинское руководство заверило, что Россия не останется безнаказанной за свои действия. Владимир Зеленский во время посещения места прилета в Дарницком районе столицы заявил, что Украина обязательно ответит на эти комбинированные обстрелы.