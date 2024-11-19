UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Люблянському університеті у Словенії будуть вивчати українську мову: що відомо

Фото: Люблянський університет (facebook.com uniljubljana)
Автор: Ніна Єланська

У Люблянському університеті у Словенії відкриється відділення україністики, яке сприятиме поширенню знань про українську мову, культуру та історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Першу леді України Олену Зеленську.

Вона зазначила, що цю важливу ініціативу офіційно підтвердив ректор університету Грегор Майдіч під час особистої зустрічі з українськими представниками.

"Це рішення було довгоочікуваним для України, адже кафедри словеністики працюють у Києві та Львові вже понад 15 років", - додала Зеленська.

Україна та Словенія продовжують розширювати освітню та культурну співпраці між собою.

За її словами, відкриття відділення україністики в Люблянському університеті також стане частиною глобальної ініціативи українських студій, яка була започаткована влітку в США.

Вона пояснила, що це сприятиме глибшому розумінню України у світі, протидії російської дезінформації та зміцненню міжнародної співпраці.

"Знання завжди підсилюють. Сподіваюся, ще один осередок україністики зробить сильнішими і Україну, і Словенію, і всіх, хто хоче знати правду", - наголосила Перша леді.

Зеленська також нагадала, що українські студенти, які через війну опинилися в Словенії, отримали від університету допомогу у вигляді консультацій, підтримки в адаптації та інтеграції в освітнє середовище.

Крім того, факультет архітектури Люблянського університету активно буде співпрацювати з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна, надаючи підтримку у відбудові пошкоджених корпусів.

Нагадаємо, що Україна веде переговори з Британією про навчання 5-7 тисяч студентів на рік.

Окрім цього, раніше ми повідомляли, що майже половина іноземних студентів у Польщі є українцями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СловеніяСтудентиВиші