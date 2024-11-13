Україна веде переговори з Британією про навчання 5-7 тисяч студентів на рік, - Залужний

Україна веде переговори з Британією щодо навчання 5-7 тисяч студентів на рік. Йдеться про підготовку майбутніх держслужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Британії Валерія Залужного під час щорічних загальних зборів Європейської бізнес-асоціації.

За його словами, що стосується найближчих перспектив та зацікавлених сфер, те, що останнім часом дуже багато обговорюється, - це освіта та культура.

"Нам майже вдалось запевнити британців, що найбільш гарантоване їх капіталовкладення, гарантоване збереження їх інвестицій, це наша освіта", - сказав він.

За словами посла, перш за все, це підготовка майбутніх міністрів, прем’єр-міністрів.

"Ми ведемо мову про те, ми дуже хочемо, щоб у Британії щорічно хоча б не менше 5-7 тисяч студентів навчалися, для того, щоб через 20 років у нас були інші чиновники, абсолютно інше відношення до виконання законів і абсолютно інше відношення до бізнесу", - зазначив Залужний.