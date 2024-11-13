Україна веде переговори з Британією про навчання 5-7 тисяч студентів на рік, - Залужний
Україна веде переговори з Британією щодо навчання 5-7 тисяч студентів на рік. Йдеться про підготовку майбутніх держслужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Британії Валерія Залужного під час щорічних загальних зборів Європейської бізнес-асоціації.
За його словами, що стосується найближчих перспектив та зацікавлених сфер, те, що останнім часом дуже багато обговорюється, - це освіта та культура.
"Нам майже вдалось запевнити британців, що найбільш гарантоване їх капіталовкладення, гарантоване збереження їх інвестицій, це наша освіта", - сказав він.
За словами посла, перш за все, це підготовка майбутніх міністрів, прем’єр-міністрів.
"Ми ведемо мову про те, ми дуже хочемо, щоб у Британії щорічно хоча б не менше 5-7 тисяч студентів навчалися, для того, щоб через 20 років у нас були інші чиновники, абсолютно інше відношення до виконання законів і абсолютно інше відношення до бізнесу", - зазначив Залужний.
Допомога Україні від Британії
Велика Британія постійно допомагає Україні у боротьбі з військовою агресією РФ.
Наприкінці жовтня повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,93 млрд доларів). Його буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів РФ.
Крім того, новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово натякав на те, що планує скоротити допомогу Україні. Британія та Франція хочуть цього поміщати.
Водночас, за даними The Guardian, Україна спостерігає погіршення відносин з Британією після того, як Кір Стармер став прем'єр-міністром. Лондон поки що так і не надав ЗСУ додаткові далекобійні ракети Storm Shadow.
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