В Люблянском университете в Словении будут учить украинский язык: что известно

Она отметила, что эту важную инициативу официально подтвердил ректор университета Грегор Майдич во время личной встречи с украинскими представителями.

"Это решение было долгожданным для Украины, ведь кафедры словенистики работают в Киеве и Львове уже более 15 лет", - добавила Зеленская.

Украина и Словения продолжают расширять образовательное и культурное сотрудничество между собой.

По ее словам, открытие отделения украинистики в Люблянском университете также станет частью глобальной инициативы украинских студий, начатой летом в США.

Она пояснила, что это будет способствовать более глубокому пониманию Украины в мире, противодействию российской дезинформации и укреплению международного сотрудничества.

"Знания всегда усиливают. Надеюсь, еще один центр украинистики сделает сильнее и Украину, и Словению, и всех, кто хочет знать правду", - подчеркнула Первая леди.

Зеленская также напомнила, что украинские студенты, оказавшиеся из-за войны в Словении, получили от университета помощь в виде консультаций, поддержки в адаптации и интеграции в образовательную среду.

Кроме того, факультет архитектуры Люблянского университета будет активно сотрудничать с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, оказывая поддержку в восстановлении поврежденных корпусов.

Напомним, что Украина ведет переговоры с Британией об обучении 5-7 тысяч студентов в год.