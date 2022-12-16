Любить понти. Росія думає про повторний наступ, але є нюанс, - Подоляк

Українці не дозволять російським окупантам втілити їхні задуми про повторний наступ чи взяття Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

"Москва любить понти. Повторний наступ, взяття Києва, висадка на Марсі. Імперці-корупціонери люблять тішити своє его в золотих коридорах Кремля, віддаючи накази військовим", - написав він.

При цьому Подоляк зазначає, що є проблема, про яку російські генерали не скажуть - ці плани неможливо імплементувати, оскільки українці не дозволять це зробити.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має жодних сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ.

У Міноборони вважають, що Росія може вдатися до повторних масованих обстрілів, аби спробувати примусити Україну до переговорів.

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