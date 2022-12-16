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Любит понты. Россия думает о повторном наступлении, но есть нюанс, - Подоляк

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Пятница 16 декабря 2022 16:43
Любит понты. Россия думает о повторном наступлении, но есть нюанс, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы не позволят российским оккупантам воплотить их замыслы о повторном наступлении или взятии Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Москва любит понты. Повторное наступление, взятие Киева, высадка на Марсе. Имперцы-коррупционеры любят радовать свое эго в золотых коридорах Кремля, отдавая приказы военным", - написал он.

При этом Подоляк отмечает, что есть проблема, о которой российские генералы не скажут - эти планы невозможно имплементировать, поскольку украинцы не позволят это сделать.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что россияне снова пойдут на Киев.

В Минобороны считают, что Россия может прибегнуть к повторным массированным обстрелам, чтобы попытаться принудить Украину к переговорам.

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Ирина Подоляк Война России против Украины Российская Федерация
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