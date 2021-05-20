Любченко стал министром экономики и вице-премьером: что о нем известно

Алексей Любченко - вице-премьер и глава Минэкономики

Больше года Алексей Любченко занимал должность руководителя Государственной налоговой службы. Ранее работал в органах налоговой администрации в регионах, был советником руководителя Государственной фискальной службы. С 2015 года до 2020-го работал на посту вице-президента агропромышленной компании ПАО "Украгрохимхолдинг".

На заседании Верховной рады в четверг, 20 мая, нардепы проголосовали за назначение Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Представление о его кандидатуре на данный пост внес в парламент глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Биография

Алексей Николаевич Любченко родом из села Орловец Черкасской области. Родился 21 сентября 1971 года. Получил высшее образование в Киевском государственном экономическом университете по специальности "экономическое и социальное планирование". С 2007 года - доктор экономических наук.

До поступления в университет Алексей Любченко в 1987 году несколько месяцев работал на Смелянском машиностроительном заводе подсобным рабочим. На протяжении года после окончания учебы был экспертом программы "Макроэкономика" в киевском Центре рыночных реформ.

Карьера на госслужбе и в бизнесе

В 1994 году Любченко вернулся в Смелу и получил должность старшего экономиста в Смелянском горсовете. В последующие несколько лет работал руководителем отдела коммунальной собственности и предпринимательства, а в 1998 стал заместителем городского головы и замначальника управления экономики Черкасской ОГА.

Алексей Любченко занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации Кировоградской области в 1999 году. В 2003-2005 гг - глава Налоговой администрации Черкасской области. Затем на протяжении 4-х лет работал на посту зампредседателя Кировоградской ОГА.

С 2009 года по июнь 2011-го Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины. Позднее возглавлял Департамент налогообложения юридических лиц.

В 2012-2014 гг - занимал должность первого вице президента ПАО "Украгрохимхолдинг" (производство минеральных удобрений, выращивание сельхозкультур). Также в этот период Любченко был помощником народного депутата Верховной рады VII созыва, самовыдвиженца по округу №198 Черкасской области Виктора Тимошенко.

В 2014-2015 гг Любченко был советником главы Государственной фискальной службы, а с 2015-го до 2020 вновь занимал пост вице-президента "Украгрохолдинга".

29 апреля 2020 года кандидатуру Алексея Любченко на должность руководителя ГНС утвердили по результатам конкурса из 9 претендентов. 14 апреля 2021 года Кабмин переназначил его главой Налоговой службы Украины еще на 5 лет.

Алексей Любченко в своей декларации за 2020 год указал сумму дохода 593 тысячи гривен, из них заработная плата в ГНС - 525 тысяч грн, еще 67 тысяч гривен - зарплата в "Украгрохимхолдинг". Вместе с женой владеет четырьмя квартирами: в Черкассах и Смеле и двумя в столице, а также земельным участком в Кировоградской области на 43,8 тысяч кв.м. На супругу зарегистрировано авто Land Rover Evoque 2013 года стоимостью 910 тысяч гривен.

Любченко стал главой Минэкономики после Игоря Петрашко

18 мая на внеочередном заседании ВР 280 народных депутатов проголосовали за отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

14 мая в парламент поступило его заявление об увольнении по собственному желанию. Игорь Петрашко возглавлял министерство с марта 2020 года.

Как рассказали в Офисе президента, поводом для отставки Петрашко стал "дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса, а также претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством.