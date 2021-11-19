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Любая агрессия будет иметь последствия: США предупредили Россию из-за ее маневров возле Украины

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Пятница 19 ноября 2021 21:21
Любая агрессия будет иметь последствия: США предупредили Россию из-за ее маневров возле Украины Фото: временная проверенная по делам США в Украине Кристина Квин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки обеспокоены продолжением наращивания российских войск рядом с границей Украины. Предупреждают Кремль о серьезных последствиях в случае агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова временной проверенной в делах США в Украине Кристины Квин в интервью для "Суспильного".

По словам Квин, также Штатам не нравятся агрессивные заявления президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников Кремля, в которых они обесценивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Я также хочу сказать, что мы обеспокоены не только из-за наращивания войск, но и из-за агрессивных заявлений президента Путина и других российских чиновников. В большом количестве подобных заявлений говорится о том, что Украина – не независимое государство, не имеет права решать за себя, за свои будущие союзы, и о том, что Украина не имеет собственную территориальную целостность, чтобы ее защищать", - заявила Квин.

По мнению временной проверенной по делам США в Украине, соответствующие заявления являются дестабилизирующим фактором. В то же время любая агрессия со стороны России - будет иметь серьезные для страны последствия.

"Мы работаем с Украиной и наблюдаем за всем очень внимательно, и мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия", - добавила Квин.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Кремле ответили, планирует ли Россия вторжение в Украину.

В то же время, генеральный секретарь НАТО призвал Россию продемонстрировать прозрачность относительно наращивания войск у границ Украины.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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