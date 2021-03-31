Ляшко задекларировал жилье и землю под Киевом. Все деньги хранит в банке

Главный санитарный врач Виктор Ляшко подал ежегодную декларацию. Согласно документу, у него есть жилье и несколько участков под Киевом, а все сбережения он хранит в банке.

В прошлом году Ляшко получил 617 000 гривен заработной платы, 22 500 гривен процентов от вклада. Кроме того, на счетах у него более 250 000 гривен, 32 000 долларов и 58 евро.

У него в собственности три земельных участка в Киевской области, а его жена владеет квартирой в Броварах на 110 квадратных метров и земельным участком площадью 1,2 гектара.

У главного санитарного врача есть автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.