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Сколько Степанов заработал в 2020 году: декларация министра

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 09:48
Сколько Степанов заработал в 2020 году: декларация министра Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал декларацию. За прошлый год он заработал 497 тысяч гривен по месту работы в Минздраве.

Соответствующий документ опубликован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Министр владеет квартирой в Киеве (площадью 340,9 м.кв.), а его жена Наталия машиноместом в Киеве.

У Степанова три дорогих часов (Rolex, Breguet, Piaget), у его жены четыре часов, ювелирные изделия и картины.

В декларации глава Минздрава указал, что автомобили Land Rover Range Rover 2014 года и Lexus LX470 2005 принадлежат ему, а два других - Lexus GX460 2013 и Lexus LX 450 2016 - его жене.

Министр за прошлый год заработал 497 527 гривен по официальному месту работы и проценты с Ощадбанка. Его жена за 2020 год заработала 988 840 гривен от занятия предпринимательской деятельностью и также проценты с банков.

У Степанова наличными 11 300 евро, 160 тысяч гривен, а на банковском счету почти более 665 тысяч долларов. У его жены наличными 27 тысяч долларов, на банковских счетах до 2 млн гривен, больше 240 тысяч долларов.

Напомним, глава Верховной рады Дмитрий Разумков подал электронную декларацию за 2020 год. Глава парламента задекларировал несколько квартир, автомобили, а также миллионы гривен в наличке.

Отметим, декларацию уже подал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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