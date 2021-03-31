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Миллионы на счетах и квадроцикл: Ткаченко подал декларацию

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 12:46
Миллионы на счетах и квадроцикл: Ткаченко подал декларацию Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал декларацию о доходах. Он задекларировал миллионы гривен.

Декларация чиновника опубликована на сайте НАПК.

У министра две квартиры (стоимость - 1,6 млн и 1 млн гривен), дачный дом (10, 88 млн гривен) и земельный участок (1,157 млн гривен).

Ткаченко владеет Land Rover Range Rover Sport 2019 года выпуска и квадроциклом. Еще два автомобиля - BMW X5 и BMW 525 - зарегистрированы на его жену Анну Ткаченко.

В 2020 году глава Минкульта заработал 230 882 гривен, работая в Управлении делами Аппарата Верховной Рады, а такоже и 360 404 гривен на посту министра культуры.

Его жена задекларировала 1 759 875 гривен зарплаты, полученной на телеканале 1+1.

Семейство Ткаченко хранит наличными 190 тысяч долларов и 8 млн гривен. На банковских счетах министра находятся миллионы гривен: 160 416 гривен на счету в "Райффайзен Банк Аваль", 5 934 425 гривен в банке "Айбокс", 238 385 гривен и 187 489 гривен на двух счетах в "Укрсиббанке", 212 871 гривен в банке "Пивденний".

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал декларацию.

Также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подал электронную декларацию 2020 года.

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