Ляшко задекларував житло і землю під Києвом. Всі гроші зберігає в банку

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко подав щорічну декларацію. Згідно з документом, у нього є житло і кілька ділянок під Києвом, а всі заощадження він зберігає в банку.

Минулого року Ляшко отримав 617 000 гривень заробітної плати, 22 500 гривень відсотків від вкладу. Крім того, на рахунках у нього більше 250 000 гривень, 32 000 доларів і 58 євро.

У нього у власності три земельні ділянки в Київській області, а його дружина володіє квартирою в Броварах на 110 квадратних метрів і земельною ділянкою площею 1,2 гектара.

У головного санітарного лікаря є автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.