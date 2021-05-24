Ляшко: в Украине минимум три завода могут наладить выпуск вакцин

На сегодня в Украине минимум три завода могут наладить производство вакцин . Переговоры о трансфере технологий идут, но пока рано говорить о какой-то конкретике.

Об этом в интервью lb.ua заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, наиболее быстрая возможность запуска собственного производства вакцин - это трансфер технологий. Но на сегодня не многие фармацевтические заводы готовы принять трансфер технологии полного цикла производства вакцин.

"Это крупные заводы, как минимум три", - отметил Ляшко.

Он добавил, что пока еще нет подписанных меморандумов и нет понимания, что должно гарантировать государство, чтобы это произошло. Но переговоры идут с американскими и европейскими компаниями, а шансы на запуск выпуска вакцин в Украине - большие.