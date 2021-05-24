Ляшко: в Украине минимум три завода могут наладить выпуск вакцин

На сегодня в Украине минимум три завода могут наладить производство вакцин. Переговоры о трансфере технологий идут, но пока рано говорить о какой-то конкретике.
Об этом в интервью lb.ua заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, наиболее быстрая возможность запуска собственного производства вакцин - это трансфер технологий. Но на сегодня не многие фармацевтические заводы готовы принять трансфер технологии полного цикла производства вакцин.
"Это крупные заводы, как минимум три", - отметил Ляшко.
Он добавил, что пока еще нет подписанных меморандумов и нет понимания, что должно гарантировать государство, чтобы это произошло. Но переговоры идут с американскими и европейскими компаниями, а шансы на запуск выпуска вакцин в Украине - большие.
Напомним, ранее министр науки и образования Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина говорил, что сегодняшняя украинская наука в состоянии сделать вакцину от коронавируса. Львовские ученые ближе всего к этому.
А секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что украинские ученые разработали три прототипа вакцин от COVID-19.