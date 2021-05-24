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Ляшко: в Україні мінімум три заводи можуть налагодити випуск вакцин

Автор: РБК-Україна

На сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин. Переговори про трансфер технологій йдуть, але поки рано говорити про якусь конкретику.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин - це трансфер технологій. Але на сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові прийняти трансфер технології повного циклу виробництва вакцин.

"Це великі заводи, як мінімум три", - зазначив Ляшко.

Він додав, що поки ще немає підписаних меморандумів і немає розуміння, що має гарантувати держава, щоб це сталося. Але переговори йдуть з американськими та європейськими компаніями, а шанси на запуск випуску вакцин в Україні - великі.

Нагадаємо, раніше міністр науки і освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що сьогоднішня українська наука в змозі зробити вакцину від коронавірусу. Львівські науковці найближчі до цього.

А секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що українські вчені розробили три прототипи вакцин від COVID-19.

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Новини України ВакцинапроизводствоВіктор Ляшко