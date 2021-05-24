Украинские ученые в состоянии произвести вакцину от коронавируса, - Шкарлет
Сегодняшняя украинская наука в состоянии сделать вакцину от коронавируса. Львовские ученые ближе всего к этому.
Об этом заявил в интервью для РБК-Украина министр образования Украины Сергей Шкарлет.
На вопрос о том, способны ли украинские ученые сделать вакцину от коронавируса, министр ответил: "Абсолютно, в состоянии".
"Недавно как раз мы общались с Владимиром Зеленским и коллегами из Минздрава. Я знаю о нашем прототипе вакцин очень много из первых уст, и в том, что наши ученые могут это сделать - не сомневаюсь", - сказал Шкарлет.
По его словам, Украина также может произвести вакцину не только от коронавируса, но и от туберкулеза и других болезней.
"Мы же над этим работали и способны это сделать. Но да, надо новое оборудование", - отметил глава МОН.
Американская компания готова финансировать в очень серьезных суммах, инвестиции фармацевтических компаний, компаний, связанных с разработкой лекарств, которые готовы инвестировать в Украину для создания центров, добавил он.
Напомним, в Украине планируют разработать COVID-вакцину до конца года. Но ее нужно будет испытать.
Также секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19.