Ляшко: школы заработают с 1 сентября в обычном режиме, но есть исключения

Украинские дети смогут начать посещать уроки в школах 1 сентября в обычном режиме. Закрываться учебные заведения будут в районах с "красной зоной".

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

Он подчеркнул, что сложно спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на сентябрь.

"Красная зона" в этих районах, это не будет что-то необычное, это мы уже знаем, что такое эпидпорог. То есть, если "красная зона", школа закрывается на определенный период времени", - отметил Ляшко.

По его словам, тотального закрытия школ на территории страны не будет, если эпидпорог по гриппу и ОРВИ будет в пределах нормы.

Напомним, варианты посещения детьми школ с 1 сентября называл временный руководитель Минобразования Сергей Шкарлет.

Кроме того, при каком условии школы вернутся к классическому образовательному процессу, рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время в Раде считают, что к полноценному дистанционному обучению Украина еще не готова.