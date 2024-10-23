Ляшко розповів, чим замінять МСЕК в Україні

З січня МСЕК припинять свою діяльність. Їх функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка під час брифінгу.
"Функцію ми передаємо до кластерних та надкластерних лікарень. Кластерні та надкластерні лікарні - це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я. І визначило в кожному регіоні ці лікарні.
За словами Ляшка, ці медзаклади запезпечують доступність пацієнтів в межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги.
Як пояснили в телемарафоні, цей процес (встановлення інвалідності, - ред) почнеться одразу в лікарні, біля ліжка пацієнта. В цих кластерних лікарнях є дуже великий обсяг "вузьких" спеціалістів, які зможуть оцінити, які функції у пацієнта можуть відновитись, а які ні.
Всі документи щодо стану пацієнта будуть заноситись а єдину систему і таким чином весь обіг медичних документів буде представлений в електронному вигляді.
3 та 4 жовтня правоохоронці провели обшуки у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів, а також стопку підроблених медичних документів, списки "уклоністів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Зокрема, Крупа "допомогла" здобути "інвалідність" близько півсотні прокурорів Хмельницької облпрокуратури. Генпрокурор Андрій Костін ініціював перевірку.
20 жовтня президент України Зеленський скликав РНБО через скандал з "інвалідністю" прокурорів. Вже 22 жовтня Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК, підписавши відповідний указ. А генпрокурор Андрій Костін йде у відставку.
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