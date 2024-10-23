Ляшко рассказал, чем заменят МСЭК в Украине

"Функцию мы передаем в кластерные и надкластерные больницы. Кластерные и надкластерные больницы - это уже результат госпитального планирования, которое провело Министерство здравоохранения. И определило в каждом регионе эти больницы", - рассказал он.

По словам Ляшко, эти медучреждения обеспечивают доступность пациентов в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медицинской помощи.

Что это значит на практике?

Как пояснили в телемарафоне, этот процесс (установление инвалидности, - ред) начнется сразу в больнице, у постели пациента. В этих кластерных больницах очень большой объем "узких" специалистов, которые смогут оценить, какие функции у пациента могут восстановиться, а какие нет.

Все документы о состоянии пациента будут заноситься в единую систему и таким образом весь оборот медицинских документов будет представлен в электронном виде.