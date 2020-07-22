Ляшко рассказал, как организуют обучение в школах в условиях пандемии

Министерство здравоохранения будет обеспечивать обучение в школах в условиях пандемии коронавируса по аналогии того, как это происходило в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Тогда школы работают до того момента, пока не превышают эпидпорог.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинском радио".

Он подчеркнул, что в настоящее время определить эпидпорог невозможно, потому что первый год циркулирует коронавирус.

"Мы решили, что зная как рассчитать оранжевую, красную, желтую и зеленую зоны, мы говорим, что школы работают до того момента, пока район или город областного значения не попадает в красную зону. Тогда школа закрывается на период, пока проходит карантин", - отметил Ляшко.

По его словам, определенные рекомендации к тому, как работают школы в зеленой, желтой и оранжевой зонах, сейчас на стадии согласования и будут обнародованы позже.

"Мы не хотим писать нормы, которые потом нельзя выполнить с учетом даже того, что нельзя обязать учащихся на протяжении шести уроков находиться в масках в зале. Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина", - сказал главный санитарный врач.

Он также добавил, что рассматривается возможность какие-то предметы проводить дистанционно. Однако нужно понимать, что это оставит детей дома и повлияет на возможность родителей работать.

Ранее в Минобразования рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу 1 сентября.

РБК-Украина писало, что школы заработают с 1 сентября в обычном режиме.