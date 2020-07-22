Ляшко розповів, як організують навчання у школах в умовах пандемії

Міністерство охорони здоров'я буде забезпечувати навчання в школах в умовах пандемії коронавіруса за аналогією того, як це відбувалося в сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Тоді школи працюють до того моменту, поки не перевищують епідпоріг.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українському радіо".

Він наголосив, що наразі визначити епідпоріг неможливо, тому що перший рік циркулює коронавірус.

"Ми вирішили, що знаючи як розрахувати помаранчеву, червону, жовту й зелену зони, ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону. Тоді школа закривається на період, поки відбувається карантин", - зазначив Ляшко.

За його словами, певні рекомендації до того, як працюють школи в зеленій, жовтій та помаранчевій зонах, наразі на стадії узгодження та будуть оприлюднені пізніше.

"Ми не хочемо писати норми, які потім не можна виконати з урахуванням навіть того, що не можна зобов’язати учнів впродовж шести уроків перебувати в масках в залі. Ми готові йти на ризики, щоб забезпечити навчання дітей та управляти ситуацією шляхом адаптивного карантину", - сказав головний санітарний лікар.

Він також додав, що розглядається можливість якісь предмети проводити дистанційно. Однак потрібно розуміти, що це залишить дітей вдома та вплине на можливість батьків працювати.

Раніше у Міносвіти розповіли, у яких регіонах діти зможуть піти до школи 1 вересня.

РБК-Україна писало, що школи запрацюють з 1 вересня в звичайному режимі.