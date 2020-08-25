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В Минздраве объяснили спад числа больных коронавирусом на выходных

Киев, Вторник 25 августа 2020 09:27
В Минздраве объяснили спад числа больных коронавирусом на выходных
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Такая же ситуация во Франции, Польше или Испании

Количество тестов и больных за выходные в статистике стабильно ниже, чем в будни, а со вторника опять идет рост. В Минздраве говорят, что такая ситуация наблюдается во многих других странах, например, во Франции, Польше или Испании.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале "Проверка эпидемией: связаны ли "антирекорды" по коронавирусу с увеличением тестирования".

Ляшко считает, что часто люди при плохом самочувствии стараются отложить обращение к врачу на понедельник. Иногда семейные врачи не назначают мобильную бригаду на выходных, если пациент не в критическом состоянии.

"Также не работают частные лаборатории и почему-то не на полную мощность на выходных работают лаборатории в заведениях здравоохранения, в клинических больницах. Лаборатории Министерства здравоохранения - так называемые лабораторные центры - работают на полную загруженность", - пояснил главный санитарный врач.

Напомним, в Украине выявили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за вчера заразились 1658 человек.

Отметим, что вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина в Украине.

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