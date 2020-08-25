ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ляшко розповів, чи можуть на місцях викривляти дані про хворих COVID-19

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 10:31
Ляшко розповів, чи можуть на місцях викривляти дані про хворих COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Ляшко зазначив, що немає сенсу на щось впливати, якщо є низка показників

Державні лабораторії підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я і на них місцева влада впливати не може. А частка тестування в комунальних лабораторіях, які перебувають у власності місцевої влади, не така вже й велика.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, говориться в матеріалі "Перевірка епідемією: чи пов'язані "антирекорди" по коронавірусу зі збільшенням тестування".

За його словами, немає сенсу на щось впливати, якщо є низка показників, якими на місцях неможливо зманіпулювати.

"Тобто є низка показників, які ми визначаємо, і вони один одного перестраховують", - пояснив він.

Ляшко вважає, що лікарні, які надають медичну допомогу у випадках коронавірусної хвороби, також не зацікавлені в тому, щоби спеціально "накручувати" число пацієнтів. За його словами, вони отримують фінансування в залежності від кількості створених бригад.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили спад кількості хворих на коронавірус на вихідних.

Зазначимо, в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Виктор ЛяшкоКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся