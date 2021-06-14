Ляшко: мы не прогнозируем такого всплеска COVID как в 2020 году

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас не прогнозируется такого всплеска коронавируса, который был весной 2020 года. Тогда, по его словам, медицинская система не справлялась.
Об этом он сказал в программе Свобода слова на ICTV.
Ляшко отметил, что вакцинация не влияет на передачу коронавируса, а только на сложность течения болезни. Он добавил, что нужно подготовить медицинскую систему на случай, если будет всплеск.
"Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса", - сказал он
Накануне Ляшко заявил, что сейчас есть около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают у Минздрава беспокойство.
Напомним, вакцинация от COVID в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве не будет проводиться на эти выходные. Ее перенесли на 17-18 июня.
Напомним, в киевском МВЦ делают наибольшее число прививок от COVID среди всех пунктов массовой вакцинации по стране. По данным Министерства здравоохранения, за минувшие выходные привили более 31 000 человек в таких пунктах, причем в киевском-почти 6 500.