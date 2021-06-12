В Украине заработали более 50 центров вакцинации

В Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.

В центрах вакцинируют тех людей, которые записались через приложение "Дія".

В центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады.

Напомним, ранее в КГГА заявили, если у киевлянина нет подписной декларации с семейным врачом, это задерживает очередь на вакцинацию на несколько часов.

Кроме того, в Киеве можно записаться на прививку от коронавируса в центре вакцинации в МВЦ. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе Helsi.me.