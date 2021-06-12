В Украине заработали более 50 центров вакцинации
Фото: в Украине заработали более 30 центров вакцинации
В Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.
В центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады.
В центрах вакцинируют тех людей, которые записались через приложение "Дія".
Центры вакцинации открылись:
- во Львовской области - 8 центров. Из них 3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области - 7 центров. Из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
- в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
- в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;
- в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;
- в Киевской области - 3 центра. Два в Броварах и один Белой Церкви;
- в Киеве - 1 центр;
- в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;
- в Ровенской области - 1 центр в Ровно;
- в Днепропетровской области - 13 центров. В Днепре 12 и один в Кривом Роге;
- в Хмельницкой области - 2 центра: по одному в Хмельницком и Каменце-Подольском;
- в Житомирской области - 1 центр в Житомире;
- в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;
- в Донецкой области - 1 центр в Мариуполе;
- в Винницкой области - 1 центр в Виннице;
- в Кировоградской области - 1 центр в Кропивницком;
- в Харьковской области - 1 центр в Харькове.
Напомним, ранее в КГГА заявили, если у киевлянина нет подписной декларации с семейным врачом, это задерживает очередь на вакцинацию на несколько часов.
Кроме того, в Киеве можно записаться на прививку от коронавируса в центре вакцинации в МВЦ. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе Helsi.me.