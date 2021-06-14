Ляшко: ми не прогнозуємо такого сплеску COVID як у 2020 році

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що зараз не прогнозується такого сплеску коронавірусу , який був навесні 2020 року. Тоді, за його словами, медична система не справлялась.

Про це він сказав в програмі Свобода слова на ICTV.

Ляшко зазначив, що вакцинація не впливає на передачу коронавірусу, а тільки на складність перебігу хвороби. Він додав, що потрібно підготувати медичну систему на випадок, якщо буде сплеск.

"Ми не прогнозуємо такого сплеску, який був у березні-квітні 2020 року, коли медична система була на грані колапсу", - сказав він